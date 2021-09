У США батьки залишаться без роботи

Батьки маленьких дітей в США можуть залишитися без роботи - через дефіцит педагогів в дитячих садах немає місць. Це вдарить по ринку праці і загальмує його відновлення від коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Через брак вихователів дошкільних установ скорочують набір, і американці, які не змогли влаштувати своїх дітей, змушені залишитися вдома з дітьми замість того, щоб вийти на роботу. Крім того, з труднощами зіткнуться працюючі матері, кар'єра яких постраждала через закриття дитячих садків і дистанційної шкільної освіти.

Раніше експерти прогнозували бум на ринку праці у вересні. Серед причин пожвавлення - припинення виплат допомоги з безробіття та відновлення очного навчання в школах.

Але центри дошкільної освіти по всій країні повідомляють про брак кваліфікованих педагогів, через що установи змушені приймати менше дітей і скорочувати години роботи. Керівники дитсадків повідомляють, що через пандемію звільняється більше людей, а знайти нових важче.

Згідно з опитуванням National Association for the Education of Young Children, 80 відсотків вихователів повідомили про брак кадрів в червні-липні. Більше третини респондентів думають про те, щоб покинути або закрити свої центри в цьому році.

І якщо раніше ця сфера була непривабливою через малі зарплати і велике навантаження, то зараз ситуація додатково ускладнюється пандемією.

"Це не рідкість в установах по догляду за дітьми, коли люди приходять на роботу хворими. Але з появою коронавірусу це стало неприйнятним для мене", - розповіла колишня вихователька в дитячому центрі при лікарні Аманда Чанг.

Інший колишній педагог Меган Ахерн розповіла, що її зарплати не вистачало на продукти, і жінка була змушена працювати кур'єром після зміни в дитячому саду.

Згідно з даними Мінпраці, в Сполучених штатах безпрецедентна нестача робочої сили. На 31 серпня кількість вакансій перевищила 10 мільйонів. Криза на ринку праці викликана тим, що американці не можуть дозволити собі платний догляд за дітьми, при цьому допомога з безробіття дозволяє не працювати. Крім того, через коронавірус частина населення раніше вийшла на пенсію або змінила професію. Нарешті, деякі економісти відзначають, що велика частина вільних вакансій орієнтована на низькокваліфіковану працю, займатися яким готові не так багато людей.