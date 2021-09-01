Зеленський і Байден почали переговори (трансляція) (Оновлено)

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський почали переговори в Білому домі, на порядку денному - безпека, зокрема енергетична, і оновлення стратегічного партнерства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному - безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності України і допомогу в протидії агресії РФ. Разом рухатись уперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", - написав Зеленський в Twitter.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності ???????? та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому посилюватиметься.

"Мені приємно вітати президента Зеленського в Овальному кабінеті в Білому домі. У період святкування 30-річчя Незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і буде ставати ще міцнішим", - заявив Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за отримані понад 2 млн доз вакціниCOVID-19.