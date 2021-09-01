Зеленський у Вашингтоні розповів історію своєї родини

Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до США відвідав Меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні та розповів історію свого діда, який пройшов Другу світову, повідомляє Деловая столица.

Глава держави ознайомився з діяльністю музею, який є офіційним меморіалом США, присвячений трагедії Голокосту, та зустрівся там з лідерами єврейських організацій.

"Сьогоднішній день в історії, 1 вересня теж особливий. 82 роки тому, 1 вересня 1939 року, розпочалась Друга світова війна, особлива своїми наслідками, які спричинили особлива людська жорстокість, точніше особлива ненависть нелюдська, особлива безсердечність, що викликана особливим вірусом — він має дуже коротку назву: нацизм" , — зазначив Зеленський під час виступу в музеї.

Президент підкреслив, що нацизм приніс багато страждань, серед яких — смерть, голод, полон, спалені міста, остарбайтери, концтабори, а також трагедію Голокосту.

Він нагадав, що жертвами Голокосту в Європі стали щонайменше 6 млн євреїв, серед них 1,5 млн, тобто кожен четвертий — з України.

"Нацизм програв. Безпосередньо і назавжди" , — наголосив Зеленський.

Він також розповів історію своєї родини, коли під час Голокосту із чотирьох братів живим лишився лише його дід, який у той час був на фронті.