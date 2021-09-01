Зеленський у Вашингтоні розповів історію своєї родини
Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до США відвідав Меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні та розповів історію свого діда, який пройшов Другу світову, повідомляє Деловая столица.
Глава держави ознайомився з діяльністю музею, який є офіційним меморіалом США, присвячений трагедії Голокосту, та зустрівся там з лідерами єврейських організацій.
"Сьогоднішній день в історії, 1 вересня теж особливий. 82 роки тому, 1 вересня 1939 року, розпочалась Друга світова війна, особлива своїми наслідками, які спричинили особлива людська жорстокість, точніше особлива ненависть нелюдська, особлива безсердечність, що викликана особливим вірусом — він має дуже коротку назву: нацизм", — зазначив Зеленський під час виступу в музеї.
Президент підкреслив, що нацизм приніс багато страждань, серед яких — смерть, голод, полон, спалені міста, остарбайтери, концтабори, а також трагедію Голокосту.
Він нагадав, що жертвами Голокосту в Європі стали щонайменше 6 млн євреїв, серед них 1,5 млн, тобто кожен четвертий — з України.
"Нацизм програв. Безпосередньо і назавжди", — наголосив Зеленський.
Він також розповів історію своєї родини, коли під час Голокосту із чотирьох братів живим лишився лише його дід, який у той час був на фронті.
"Він (дід, — "ДС") пройшов Другу світову, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і через чотири роки повернувся додому. Через два роки у нього народився син , через 31 рік в нього народився онук, через 40 років його онук став Президентом України і зараз він стоїть перед вами", — зазначив Зеленський.