У США невідомі влаштували стрілянину в школі
В американському місті Вінстон-Салемі невідомі влаштували стрілянину на території середньої школи Mount Tabor, повідомляє УНИАН.
Поліція повідомила, що школу закрили у зв'язку зі стріляниною.
"Ми активно розслідуємо інцидент і поділимося підтвердженою інформацією, коли вона стане доступною", - йдеться в опублікованій заяві.
За даними телеканалу ABC 11, на місце прибули правоохоронці та медики. За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина. А зловмисника, який відкрив вогонь, розшукують.
Влада також просить батьків не їхати в школу, а чекати на них в місцевому торговому центрі.