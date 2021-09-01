У США невідомі влаштували стрілянину в школі

В американському місті Вінстон-Салемі невідомі влаштували стрілянину на території середньої школи Mount Tabor, повідомляє УНИАН.

Поліція повідомила, що школу закрили у зв'язку зі стріляниною.

"Ми активно розслідуємо інцидент і поділимося підтвердженою інформацією, коли вона стане доступною" , - йдеться в опублікованій заяві.

За даними телеканалу ABC 11, на місце прибули правоохоронці та медики. За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина. А зловмисника, який відкрив вогонь, розшукують.

Влада також просить батьків не їхати в школу, а чекати на них в місцевому торговому центрі.