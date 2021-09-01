Вчені знайшли причину виникнення найбільш важких випадків коронавірусу

Вчені знайшли причину виникнення найбільш важких випадків коронавірусу

Фахівці з'ясували, що аутоантитіла були причиною найбільш важких форм коронавірусної хвороби. Також ця концепція підвищується з віком, і це пояснює, чому люди похилого віку важче хворіють і частіше вмирають від COVID-19, повідомляє РБК-Украина.

Що впливає на важкий перебіг хвороби

Так, міжнародна команда дослідників прийшла до висновку, що аутоантитіла діють проти елементів власної імунної системи, є ключовим фактором ризику важкої форми COVID-19 і смерті від інфекції. Зокрема їх робота показала, що саме аутоантитіла є причиною кожного 5 випадок летального результату.

Окрім того, на початку вчені виявили, що приблизно 10% пацієнтів з важкою формою COVID-19 мають аутоантитіла, які блокують інтерферони I типу. Ці білкові молекули мають вирішальне значення для боротьби з вірусними інфекціями.

В загальному вчені виявили 3 595 пацієнтів з важкою формою COVID-19, що перебували у відділеннях інтенсивної терапії.

Також аутоантитіла були присутні у 13,6% з них. Примітно, що їх співвідношення у людей до 40 років і після 80 років варіювалося від 9,6% до 21%.

Що показало дослідження

За словами дослідників, відповідне відкриття пояснює, чому люди похилого віку частіше і важче хворіють на COVID-19.

Тому приблизно кожен 5 випадок смерті від COVID-19 був пов'язаний з наявністю аутоантитіл.

У перспективі тестування пацієнтів на рівень аутоантитіл дозволить вчасно визначити людей з групи підвищеного ризику.

Автор: Тетяна Самарук

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics