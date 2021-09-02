Легенда Формули-1 оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий фінський пілот Кімі Райкконен, який виступає за "Альфа Ромео", завершить кар'єру в Формулі-1 після закінчення сезону, повідомляє УНИАН.

Про своє рішення Райкконен повідомив у Instagram.

Кими Райкконен / фото REUTERS

"Ось і все. Це буде мій останній сезон у "Формулі-1". Це рішення я прийняв ще по ходу зимової перерви. Воно було непростим, але я вирішив, що після цього сезону для мене прийшла пора спробувати щось нове" , - написав Райкконен.

"Формула-1" для мене закінчується, але я вважаю, що в житті є набагато більше цікавих речей, які мені б хотілося спробувати. Так що ще побачимося" , - додав фін, а також подякував родині, всім своїм гоночним командам і вболівальникам.

Кімі Райкконен: кар'єра