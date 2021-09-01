Спільна заява Києва та Вашингтона

Україна і Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства, яка буде переорієнтована і забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, яке було оприлюднено в середу на сайті Офісу президента.

"Україна і Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована і забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, міністр закордонних справ України і Державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні ", - йдеться в документі.

Україна і Сполучені Штати закликають Російську Федерацію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі і докладати всіх зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь в зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни", - йдеться в документі.

США підтримують право України вибирати свій зовнішньополітичний курс, включаючи прагнення вступити в НАТО.

"Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити в НАТО."

Крім того, США залишаються відданими допомоги Україні в проведенні реформ, які тривають.

США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на Донбасі. "Агресія Росії, включаючи війну на сході України і захопленням Криму, забрала більше 14 тис. Життів українців, дестабілізувала Європу і Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальну, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи ті, що використовуються в нормандської форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включаючи Статут ООН ", - сказано в документі.

Україна планує реформувати судову систему відповідно до кращих іноземних практик, а також розвивати створену в країні незалежну антикорупційну інфраструктуру. У зв'язку з цим Україна підтверджує намір негайно обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Україна планує реформувати свій судовий сектор відповідно до кращих міжнародних практик. Україна має намір розвивати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив . Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до кращих міжнародних практик та прийняття законодавства для захисту повноважень директора національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого і надійного процесу відбору наступника ", - йдеться в документі.

Україна і США розглядають "Північний потік - 2" як загрозу для європейської енергетичної безпеки.

"Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти" Північного потоку - 2 ", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - сказано в заяві.

Як зазначається, США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів і енергетичної дипломатії, в тому числі, шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі і забезпечення безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряду України та США також домовилися підтримувати зусилля по збільшенню потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

США мають намір передати Україні додаткові 12,8 млн. доларів, пов'язаної з COVID-19 допомоги у рамках закону "Про план порятунку Америки".

"Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включно з підтримкою холодового ланцюга зберігання, і додаткові 12,8 мільйона доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги в рамках закону "Про план порятунку Америки", - йдеться в тексті заяви, опублікованій на сайті Офісу президента.

Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів (EXIM) може збільшити суму підтримки України до $3 млрд.