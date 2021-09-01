США виділять цього року Україні $463 млн на підтримку демократії

Сполучені Штати планують виділити Україні $463 млн на програми, орієнтовані на демократію, права людини, децентралізацію, судову реформу і приватизацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, яке було оприлюднено в середу.

"Уряд США... планує виділити (Україна - ІФ) понад 463 мільйонів доларів допомоги цього року, зокрема на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію та судову реформу", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що за підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських і основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів і зобов'язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

"Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації або політичних поглядів, зокрема через законодавство", - йдеться в документі.

У ньому також наголошується, що Україна і Сполучені Штати мають намір продовжувати залучати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, тимчасово окупованих Росією, і домагатися звільнення політичних в'язнів і заручників, що утримуються на цих територіях.