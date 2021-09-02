Ломаченка та Усика опустили в рейтингах WBA
Знамениті українські боксери Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) і Олександр Усик (18-0, 13 КО) втратили свої місця в оновленому топ-10 Всесвітньої боксерської організації (WBA), повідомляє Обозреватель.
Укладачі рейтингу опустили наших співвітчизників - Василя з другої позиції на третю, а Усика - з другої на четверту.
Рейтинг легковаговиків:
Чемпіон – Теофімо Лопес (США)
- Роландо Ромеро (США)
- Мічел Рівера (Домініканська Республіка)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Роман Андрєєв (Росія)
- Хорхе Лінарес (Венесуела)
- Хесреель Корралес (Панама)
- Ісаак Круз (Мексика)
- Френк Мартін (США)
- Джованні Страфон (Мексика)
- Олівер Флорес (Нікарагуа)
Рейтинг важкоатлетів:
Чемпіон – Ентоні Джошуа (Великобританія)
- Даніель Дюбуа (Великобританія)
- Майкл Хантер (США)
- Роберт Хеленіус (Фінляндія)
- Олександр Усик (Україна)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Енді Руїс (США)
- Марк Де Морі (Хорватія)
- Агіт Кабайел (Німеччина)
- Адам Ковнацький (Польща)
- Жан Кособуцький (Казахстан)