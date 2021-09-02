Ломаченка та Усика опустили в рейтингах WBA

Знамениті українські боксери Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) і Олександр Усик (18-0, 13 КО) втратили свої місця в оновленому топ-10 Всесвітньої боксерської організації (WBA), повідомляє Обозреватель.

Укладачі рейтингу опустили наших співвітчизників - Василя з другої позиції на третю, а Усика - з другої на четверту.

Рейтинг легковаговиків:

Чемпіон – Теофімо Лопес (США)

Роландо Ромеро (США) Мічел Рівера (Домініканська Республіка) Василь Ломаченко (Україна) Роман Андрєєв (Росія) Хорхе Лінарес (Венесуела) Хесреель Корралес (Панама) Ісаак Круз (Мексика) Френк Мартін (США) Джованні Страфон (Мексика) Олівер Флорес (Нікарагуа)

Рейтинг важкоатлетів:

Чемпіон – Ентоні Джошуа (Великобританія)