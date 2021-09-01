Завод "Більшовик" піде в приватні руки: ухвалено умови приватизації

У владі вважають, що це новий етап в історії такого непересічного об’єкта як завод. Про це розповів голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко, повідомляє Большой Киев.

За словами посадовця, сьогодні, 1 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив умови приватизації заводу.

“Як-то кажуть, тепер справа за малим(не дуже) – знайти разом з представником Big-4, KPMG Україна, інвесторів для цього активу. Можливо, когось зі Швейцарії, бо історія ж циклічна, чи не так?)”, – уточнив Сенниченко.

Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Дату аукціону комісія визначить найближчими днями.