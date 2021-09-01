У Харкові відкрили пам’ятник щуру

У Харкові на території Національного фармацевтичного університету відкрили першу в Україні скульптурну композиції «Феномен наук про здоров’я», центральною фігурою якої є щур, повідомляє Укрінформ.

За словами ректора вишу Алли Котвіцької, ця скульптурна композиція, яка символізує вдячність людства лабораторним тваринам за внесок у наукові відкриття, стала першою в Україні.

«Лабораторні тварини – ідеальні помічники вчених вже багато десятиліть поспіль. Сьогодні наукова спільнота переосмислює підходи до наукових досліджень, починаючи застосовувати новітні технології: біоінженерні, тривимірне моделювання, клітинні культури», - сказала Котвіцька.

Композиція виготовлена із бронзи, має 3,5 метра заввишки, встановлена на мармуровому постаменті та виконана у виді щура із книжками.

Як пояснив кореспонденту Укрінформу автор скульптури Народний художник України Сейфаддін Гурбанов, ідея створити таку композицію з'явилася під час відвідання разом із ректором наукової лабораторії, що діє в університеті. Тоді ж він вирішив створити композицію, де буде зображення щура та книжок як символів науки. Він додав, що це не тільки перша скульптура щура в Україні, а й перша скульптура тварини у Харкові загальною вагою (з постаментом) - близько 2 тонн.

Харківський національний фармацевтичний університет створено на базі фармацевтичного інституту, заснованого у 1921 році. Зараз університет є потужним науково-виробничим комплексом з розвиненою інфраструктурою, яка охоплює не лише підготовку кадрів вищої кваліфікації, але й повний цикл створення лікарських препаратів, починаючи з субстанції.

Народний художник України Сейфаддін Гурбанов є автором понад 20-х скульптур, серед яких у Харкові - «Скрипаль на даху», пам'ятник Першій вчительці, Ярославу Мудрому, архітектору Бекетову, Олександру Невському, козаку Деркачу, а також на Харківщині - Тарасу Шевченку (м. Балаклія), Генріху Семирадському (смт. Печеніги), Іванові Мазепі (смт. Коломак), Самеду Вургуну (м. Київ).