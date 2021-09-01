У США вчителька закликала учнів присягнути на вірність прапору ЛГБТ
У Каліфорнії проводять розслідування незвичайного інциденту: це заклик шкільної вчительки до дітей присягнути на вірність прапору ЛГБТ-спільноти, повідомляє Nigroll.
Відео, на якому Крістін Пітц з округу Ньюпорт-Меса описує дану ситуацію, стало вірусним в мережі.
Вчителька розповідає, що, згідно з шкільної традиції, під час третього уроку учні встають і приносять клятву вірності прапору США.
«Мій клас встав, але учні не вимовили ні слова, так як в моєму кабінеті не було державного прапора», - зазначає Пітц і уточнює, що зняла його під час епідемії «ковіда», оскільки їй стало «соромно за дії влади».
На запитання одного з учнів, куди слід дивитися, коли вимовляєш клятву, Крістін відповіла, що в аудиторії є прапор, з яким можна присягнути.
«Він обернувся і вказав на прапор ЛГБТ», - каже вчителька.
Це відео викликало вкрай негативну реакцію в соціальних мережах, в тому числі з боку колишнього виконуючого обов'язки директора національної розвідки Ріка Гренелла.
«Який батько дозволить цієї дурної жінці навчати свою дитину? Чому батьки віддають своїх дітей тому, кого вони не знають? Я б хотів поговорити з людьми, які думають, що це добре», - написав Гренелл в коментарі до відео.
Влада округу Ньюпорт-Меса почала розслідування.
«Ми в курсі цього інциденту і проводимо власну перевірку. Хоча зазвичай ми не обговорюємо наших співробітників, все ж хочемо сказати, що прояв поваги до прапора нашої країни - це цінність, яку ми прищеплюємо учням і очікуємо цього від співробітників», - заявила співробітниця адміністрації округу зі зав'язків з громадськістю Аннет Франко.