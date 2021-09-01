Джо Байден хоче повернутися до Києва

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден хоче побувати в Україні. Про це американський лідер заявив під час зустрічі в Білому Домі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Сегодня.

Байден висловив своє бажання на самому початку переговорів в Білому Домі 1 вересня, повідомляє американський телеканал Fox News.

"Я досі пам'ятаю можливість, яка у мене була для виступу у Верховній Раді кілька років тому. І я з нетерпінням чекаю можливості повернутися одного разу і побачити вас " , – сказав Байден.

Нагадаємо, 8 грудня 2015 року в якості віце-президента США Джо Байден виступив у Верховній Раді України. Тоді він заявив, що США не визнавали і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. Тепер уже в якості лідера світової держави Байден заявив, що США будуть продовжувати стояти разом з Україною проти російської агресії.