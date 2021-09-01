Псакі нагадала умови вступу України до НАТО
Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові і здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу в НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.