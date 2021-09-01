Псакі нагадала умови вступу України до НАТО

Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речниця Білого дому прокоментувала "вступ України в НАТО" після зустрічі президента Зеленського Із президентом США Байденом: "Це не ті решение, Пожалуйста может ухваліті Сполучені Штати." pic.twitter.com/zvkVQTA1bj - голоc Амepікі (@chastime) September 1, 2021

"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові і здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території" , - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу в НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.