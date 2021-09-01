Блінкен подякував Зеленському за допомогу в евакуації людей з Афганістану
Державний секретар США Ентоні Блінкен приєднався до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським та подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану, повідомляє Ділова столиця.
Про це говориться в повідомленні Блінкена в Twitter.
"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому та процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться у групі ризику в Афганістані", — підкреслив держсекретар.
Нагадаємо, Україна планує продовжувати евакуацію громадян з Афганістану після 31 серпня. Маршрути повернення українців можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.