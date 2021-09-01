Блінкен подякував Зеленському за допомогу в евакуації людей з Афганістану

Державний секретар США Ентоні Блінкен приєднався до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським та подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану, повідомляє Ділова столиця.

Про це говориться в повідомленні Блінкена в Twitter.

"Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому та процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться у групі ризику в Афганістані" , — підкреслив держсекретар.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

Нагадаємо, Україна планує продовжувати евакуацію громадян з Афганістану після 31 серпня. Маршрути повернення українців можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.