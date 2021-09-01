Зеленський: гарантії енергетичної безпеки - пріоритет для України

Гарантії енергетичної безпеки є пріоритетним питанням для України, але ці гарантії поки будуть розроблятися, повідомляє Україна 24.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Джо Байденом, відповідаючи на питання телеканалу.

"Є деякі гарантії, про які говорив пан президент зі мною особисто. Він розуміє, що це пріоритетне питання сьогодні для України. Але ці гарантії будуть ще розроблятися. Ми з довірою відносимось один до одного, я маю на увазі наші країни" , - сказав Зеленський.

За словами президента, він сказав своєму американському колезі "дуже відкрито, що, незважаючи ні на що, Україна буде боротися з цим енергетичною зброєю".