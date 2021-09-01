Між талібами розгорнулася боротьба за вплив в Афганістані

Лідери різних гілок руху "Талібан" ведуть боротьбу між собою, прагнучи отримати якомога більший вплив в майбутньому уряді Афганістану, повідомляє "Интерфакс".

За даними газети Hindustan Times одні з основних учасників цього процесу - ватажки руху "Хаккані", яке вважається одним з найбільш боєздатних в складі "Талібану", і мулла Мохаммад Якуб - син засновника "Талібану" мулли Омара.

При цьому вірні муллі Якубу сили контролюють Кандагар, який вважається оплотом руху в Афганістані, а мережа "Хаккані" утримує під контролем Кабул.

"Існують побоювання, що в формованому талібами уряді з'являться два угруповання: проафганська, що складається з людей з Кандагара, і пропакістанська - від мережі" Хаккані"" , - пише газета.

У русі "Талібан" існують і інші розбіжності, відзначається в статті. Так, мулла Якуб вважає, що управляти Афганістаном повинні ті лідери, які досі відповідали за бойові операції, а не ті, які займалися дипломатією. Протилежної позиції дотримується, зокрема, співзасновник руху мулла Абдул Гані Барадар.

"Дані, що надходять з Кабула, свідчать, що мулла Якуб відкрито говорив, що ті, хто жив в розкоші в Досі, не можуть диктувати умови тим, хто воював проти очолюваних США окупантів" , - пише газета.

Барадар був якраз одним з головних учасників переговорного процесу щодо Афганістану в Досі.