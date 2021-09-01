ПАР відмовилася прийняти афганських біженців

Влада Південно-Африканської Республіки відмовилися тимчасово розміщувати на своїй території біженців з Афганістану, які потім планували відправитися до третьої країни, йдеться на сайті міністерства закордонних справ ПАР, повідомляє РИА Новости.

Як випливає із заяви, владі надійшли прохання прийняти афганських біженців, які зараз знаходяться в Пакистані.

"Уряд ПАР, на жаль, не може задовольнити це прохання" , - повідомила влада.

Як пояснив уряд, в країні вже знаходиться значна кількість біженців, які отримують державну підтримку, в тому числі безкоштовне медичне обслуговування.