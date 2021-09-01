Потерпілий при стрільбі в школі США помер

Один школяр помер від отриманих в ході стрілянини ран в середній школі Mount Tabor в американському місті Вінстон-Салем (штат Північна Кароліна), заклад закрили, повідомляє "Известия".

«Начальник [поліції] Катріна Томпсон підтверджує смерть одного учня в результаті стрілянини в школі Mount Tabor» , - вказується в заяві місцевої поліції в Twitter.

«Студент, убитий сьогодні під час стрілянини в школі Mount Tabor, - Вільям Чавіс Рейнард Міллер - молодший. Наші думки тиа молитви з його родиною сьогодні та в прийдешні важкі дні» , - додали у відомстві.

Відзначається, що поліцейські активно шукають підозрюваного. При цьому у відомства немає підтвердженої інформації про будь-які інші постріли або травми, але і Mount Tabor, і сусідні школи також закриті в якості запобіжного заходу, уточнили правоохоронці.