Зеленський поспілкувався з журналістами після зустрічі з Байденом (Оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вийшов на брифінг і поспілкувався зі ЗМІ, розповівши про підсумки переговорів з президентом США Джо Байденом в Білому домі.

Зеленський підкреслив, що не відчув негативу з боку Байдена щодо України або влади в країні.

«Не знаю, чи відбулася хімія ... Зустріч була продуктивна, не завжди в сонячній атмосфері, але така ... чоловіча розмова. Від президента чув тільки приємні слова, він розуміє, що складно» , - сказав президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі багато обговорювалися теми Криму і Донбасу. За його словами, він запропонував Байдену варіанти участі США в переговорах по завершенню війни на сході України.

«Говорили про Донбас. Я говорив про формати, ми зацікавлені в імплементації з боку президента США формату мирного врегулювання. Я запропонував якийсь формат президенту, до зустрічі ми про це не говорили, і не надсилали пропозицій» , - повідомив глава держави.

Підсумкову угоду після зустрічі Зеленський оцінив позитивно. Він зазначив також, що додатково будуть підписані близько 20 угод. Також документи будуть підписані під час візиту до Києва глави Пентагону Ллойда Остіна.