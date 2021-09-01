Байден та Зеленський назвали головні теми розмови

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський прокоментували результати своєї зустрічі у Білому домі, повідомляє УНІАН.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Під час своєї сьогоднішньої зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей" , - зазначив Байден.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States' support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

В свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що було головним на зустрічі з Байденом.