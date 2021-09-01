Оцінена частка санкцій США проти країн, які співпрацюють з РФ

США вводять вторинні санкції в основному проти слабких економік, наприклад, Ірану і Північної Кореї, проте не дивлячись на жорстку позицію Вашингтона, частка обмежень за співпрацю з Росією складає лише п'ять відсотків. Таку оцінку дає Центр нової американської безпеки (CNAS), повідомляє Лента.Ру.

Вторинні санкції накладаються на певні компанії та особи, які порушують законодавство Сполучених Штатів, первинні накладаються безпосередньо на тих, хто співпрацює з США і порушує їх законодавчі норми. Таким чином, під вторинні санкції потрапляють і ті, хто співпрацює з людьми або організаціями, які потрапили під рестрикції. У них є вибір, продовжити ці контакти ціною втрати вигоди від зв'язків з Америкою.

"Тоді як російські і китайські суб'єкти часто піддаються санкціям за порушення санкцій проти інших країн, частка американських вторинних обмежень [введених відносно зарубіжних осіб в рамках санкційних програм] проти Росії і Китаю залишається помірною", - йдеться в звіті CNAS.

68 відсотків від загального числа санкцій були введені за співпрацю з Іраном, 22 відсотки - з Північною Кореєю. Автори доповіді відзначають, що низька частота введення обмежень проти Росії і Китаю обумовлена важливістю їх економік і залученістю в міжнародні процеси.