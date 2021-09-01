Кулеба оцінив зустріч Зеленського з Байденом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає перший візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону вдалим, але зазначає, що попереду багато роботи в рамках підготовки оновленої Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, повідомляє Дзеркало тижня.

«Замість передбаченої графіком години, розмови президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства» , - написав він у Twitter.