Зеленський запропонував Байдену брати участь у переговорах по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі. Про це український лідер заявив у четвер, 2 вересня, на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Кореспондент.

За словами Зеленського, до безпосередньої зустрічі з Байденом він не говорив з американською стороною про такий формат переговорів.

"По Донбасу. Я пропонував формати із залученням представників США на рівні президента до формату врегулювання війни на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією. До зустрічі я не передавав деталей" , - сказав він.

На питання журналістів, чи буде це якийсь новий формат, або, можливо, США приєднаються до переговорів "нормандської четвірки", український президент відповів: "Якийсь формат".