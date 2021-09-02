Економіка Туреччини б'є рекорди підйому

Турецька економіка різко зросла в другому кварталі після скорочення у 2020 році в розпал пандемії коронавірусу. Як стверджує Bloomberg, валовий внутрішній продукт (ВВП) в річному вираженні збільшився на 21,7 відсотка - це рекордний показник з 1999 року, повідомляє Лента.Ру.

Після публікації даних ліра зміцніла на 0,3 відсотка до долара і досягла найвищого рівня з 11 червня. Економіка, оцінювана 765 мільярдів доларів, перевершила більшість країн з «Великої двадцятки». Експорт зріс на 59,9 відсотка, а імпорт - на 19,2 відсотка. Торік ВВП Туреччини впав на 10,4 відсотка через пандемію коронавірусу.

Найбільший внесок у зростання економіки внесли сектори послуг і промисловості, які піднялися на 45,8 відсотка і на 43,4 відсотка за другий квартал в річному вираженні. На рекордне зростання ВВП вплинуло і підвищення споживання домашніх господарств, яке становить приблизно дві третіх економіки. Громадяни стали на 22,9 відсотка активніше купувати товари в порівнянні з 2020 роком.

Однак експерти сумніваються в оптимістичному прогнозі для Туреччини. Аналітик з банку Garanti BBVA Альваро Ортіс вважає, що ключова проблема країни полягає зовсім не в зростанні ВВП, а в неконтрольованій інфляції. У 2020 році Туреччина знизила процентні ставки і стимулювала населення брати кредити, щоб підвищити рівень споживання і вивести економіку з кризи. Урядові заходи привели до ослаблення національної валюти на 20 відсотків і до зростання вартості товарів. Найбільша проблема, з якою стикається глава центрального банку Шахап Кавджіоглу, - це відновлення цінової стабільності на тлі закликів президента Реджепа Ердогана знизити ключову ставку.