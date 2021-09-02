Названо напої протипоказані після коронавируса

Лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, керівник компанії «МІССАДЕНА» Анна Бабалікашвілі розповіла від яких напоїв слід утриматися після перенесеної коронавірусної інфекції. Вона порадила деякий час після хвороби не пити міцні чорний чай і кава, повідомляє Лента.Ру.

"Міцні чорний чай і кава можуть викликати тахікардію. Після ковіда і так на якийсь час може зберігатися задишка, а якщо серцебиття буде частіше, задишка буде відчуватися сильніше. Тому, незалежно від складності й тяжкості захворювання, після ковіда на якийсь період - на 2-3 місяці - бажано взагалі утриматися від кави та міцного чаю ", - попередила лікар.

Бабалікашвілі зазначила, що ця порада стосується не тільки тих, хто важко переніс захворювання, а всіх перехворілих COVID-19. Вона уточнила, що від цих напоїв варто відмовитися на два-три місяці після перенесеної інфекції.

Назад протилежна порада кардіолог дала щодо зеленого чаю. За її словами, напій містить речовини, які прекрасно впливають на тонус судин.

Лікар також застерегла від різкого повернення до вживання чорного чаю і кави та порадила робити це поступово, починаючи з однієї-двох чашок в день. Більш того, напій на перших порах не повинен бути міцно завареним, уточнила кандидат медичних наук.