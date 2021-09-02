Інфекціоніст назвала дві головні цілі вакцинації від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу COVID-19 має дві головні цілі. Перша мета щеплення – захист певною особи, тобто підготовка її організму до зустрічі з вірусом, щоб вона взагалі не захворіла, або захворювання протікало у легкій формі та не призвело до смерті, повідомляє УНІАН.

Другою метою вакцинації є створення імунологічного прошарку, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися, розповіла професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця, заслужена лікар України Ольга Голубовська.

Інфекціоністка додала, що проти COVID-19 практично неможливо сформувати колективний імунітет.

"…Це було б реально, якби формувався стійкий довічний імунітет. Однак... як природний, так і поствакцинальний захист згодом слабшають. Другий, більш важливий момент – мутації вірусу. Постійно з'являються нові варіанти, що вислизають від імунітету, і цей процес буде тільки наростати" , – попередила медик.

Голубовська додала, що люди, які отримали щеплення від коронавірусу, можуть залишатися джерелом інфекції.