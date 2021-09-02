У РФ повністю ліквідували фонд Навального

Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування. ФБК був ліквідований 31 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це свідчать дані російського опозиційного видання "Медуза" з посиланням на сайт Федеральної податкової служби Росії.

Колишній директор ФБК Іван Жданов заявив, що у зв'язку з ліквідацією організації подав заяву на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченко про виключення її зі списку "іноземних агентів" (це передбачено російським законодавством).

ФБК та інші організації, пов'язані з Навальний, були визнані "екстремістськими" за скаргою московської прокуратури 9 червня, рішення виносив Мосміськсуд. Розгляд справи проходив у закритому режимі, оскільки деякі матеріали були засекречені. Скаргу на рішення Мосміськсуду апеляційна інстанція відхилила 4 серпня.