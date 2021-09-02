СБУ ліквідувала схему митників з переправлення вантажівок

Служба безпеки України блокувала діяльність групи співробітників митниці, які незаконно ввозили вантажівки на Рівненщину, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як стверджують в СБУ "схему" організували співробітники митних постів "Рівне" та "Дубно" разом з представниками митно-брокерських структур.

"Представники комерційних структур подавали до митних органів документи, що містять неправдиві відомості щодо їх дати виробництва та першої реєстрації авто, з метою зменшення коефіцієнта акцизного збору в 40 і більше разів і, як наслідок, обсягу податку на додану вартість" , - сказано в повідомленні СБУ.

Митники, в свою чергу, "не помічали" порушень. За даними СБУ, за 2018-2020 рр. таким чином оформили понад 300 вантажних автомобілів. Державі завдано збитків на більш ніж 15 млн грн.

1 вересня на митниці провели обшуки, вилучили документи та оргтехніку. Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.