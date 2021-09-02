У Китаї створили робота, який може злітати

У Китаї створили робота Jet-HR2, який може злітати на невелику висоту. Спочатку машина могла тільки ходити, але в конструкцію додали повітряні двигуни для збереження балансу, повідомляє Обозреватель.

Як пише arXiv.org, у робота є чотири мотори. Два двигуна знаходяться на поясі, ще два всередині рухомих ступень. Тяга моторів дозволяє машині вагою 17 кг відірватися від землі. Живлення машини йде від акумуляторів.

За задумом творців робот буде застосовуватися для рятувальних робіт. Наприклад, машину можна використовувати під час стихійних лих і катастроф. Робот буде долати високі уступи або обвали, де працювати людям небезпечно.

Робот Jet-HR2. Джерело: arXiv.org

На даний момент робот є прототипом, але в 2022 році вчені готуються показати нові подробиці про проєкт.