ЄС після Афганістану повинен закріпити відносини з сусідами - Мішель

Події в Афганістані показали, що серед найбільших викликів, які стоять перед Євросоюзом, - набуття стратегічної автономії та зміцнення міжнародного впливу, складовою яких є посилення взаємовідносин з сусідніми країнами. Таку думку в середу під час виступу на стратегічному форумі в місті Блед, яке було організовано під егідою Словенського головування ЄС, висловив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Вплив Європи буде нашим найбільшим викликом в наступні роки - Афганістан запропонував нам жорстку демонстрацію цього. Чи може Європа як глобальна економічна і демократична сила миритися з ситуацією, в якій ми не здатні забезпечити евакуацію наших безпорадних громадян і для всіх, хто опинився в небезпеці, тому що допомагав нам? Не потрібно інших подібних геополітичних подій, щоб зрозуміти - ЄС повинен прагнути до більшої автономії в прийнятті рішень і до більшої здатності діяти у світі» , - сказав Президент Євроради.

Він зауважив, що Євросоюз зобов'язаний захистити своїх громадян, свої інтереси та цінності, поширювати заснований на правилах міжнародний порядок. При цьому ЄС не повинен ігнорувати стратегічні тенденції світу, - він прагне стати більш сильним і впливовим саме тому, що сильні альянси повинні складатися з сильних союзників.

«Світ став більш взаємозалежним. Тоді як взаємозалежність є хорошим явищем, залежність такою не є. Робота над нашою Європейською стратегічною автономією для опановування великим впливом вимагає зусиль в трьох напрямках. Перше - це розвиток нашої економічної сили. Друге - ми повинні посилити наше сусідство ... Зрештою, ми повинні взяти до уваги нову стадію в розвитку спроможностей безпеки та оборони, особливо з огляду на кризу в Афганістані» , - підкреслив Президент Європейської Ради.

Говорячи про розвиток Європейського сусідства, Мішель назвав пріоритетними напрямками інтеграцію країн Західних Балкан, розвиток Східного партнерства і побудова міцного альянсу з Африкою. Ключем до цього має стати взаємне об'єднання, яке визначається не тільки спільними мережами або інфраструктурою, а й широким переліком ініціатив і політик, які зближують народи та суспільства.