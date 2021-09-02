Японський гігант заборонив співробітникам курити на дистанційці

Найбільша в Японії брокерська фірма Nomura Holdings заборонила співробітникам курити в робочий час, навіть якщо вони знаходяться на «дистанційці», повідомляє Лента.Ру.

Про це Bloomberg розповів офіційний представник компанії Йосітака Оцу.﻿ Співробітники фінансового гіганта отримали корпоративний лист з описом нових правил, які набируть чинності в жовтні. Nomura Group попросила персонал не заходити в офіс, поки не пройде 45 хвилин після куріння, а також пообіцяла до кінця року закрити всі належні їй курилки в бізнес-центрі. Компанія хоче створити сприятливе робоче середовище і захистити співробітників від пасивного куріння.

За словами Оцу, контролювати дотримання правил - особливо тими, хто працює з дому - ніхто не буде, міра заснована на взаємній довірі та не має на увазі покарання за невиконання інструкцій. Проте Nomura прагне до 2025 року скоротити частку курців в компанії до 12 відсотків - в березні 2020 року вона має становити 20 відсотків.

Навесні 2021 року Національний онкологічний центр Японії в результаті опитування з'ясував, що пристрасть до сигарет посилилася за час пандемії - близько 20 відсотків японців зізналися, що з виходом на «дистанційку» стали частіше курити через відсутність контролю.

Nomura - одна з останніх японських компаній, які вирішили подбати про здоров'я співробітників. До неї заборони на куріння на роботі ввели виробник снеків Calbee, продовольча компанія Ajinomoto і деякі підрозділи холдингової компанії SoftBank.