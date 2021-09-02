У Берліні будуть досліджувати епідемії

Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд Німеччини відкрили в Берліні центр, який буде займатися збором і аналізом даних про пандемії та епідемії, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу 1 вересня говориться в пресрелізі ВООЗ. Серед його завдань надання країнам інформації та рішень, що дозволяють швидше й ефективніше реагувати на спалахи небезпечних захворювань.

"Світ повинен мати можливість забезпечити ефективне управління ризиками пандемії та епідемії" , - йдеться в релізі-заяві гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

За його словами, центр стане ключем до зусиль країн в боротьбі зі спалахами небезпечних інфекційних захворювань. У його завдання входить підтримка роботи експертів, забезпечення країн інструментами, які дозволять ефективніше і швидше приймати рішення про те, як оцінювати сигнали про спалахи небезпечних захворювань.

Берлінський центр, зазначив Гебрейесус, зосередить увагу на аналізі даних та оцінки ризиків, пов'язаних із захворюваннями, на ранніх стадіях, перш ніж вони поширяться і "приведуть до смертей і суспільних потрясінь".

Організація є частиною програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я. Вона стане новим видом співпраці країн і партнерів у світі для боротьби з пандеміями та епідеміями.

Директором берлінського центру призначений доктор Чікве Іхеквеазу. Наразі він очолює Нігерійський центр по контролю за захворюваннями.