Всесвітній день кокоса: 2 вересня 2021 - свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День закінчення Другої світової війни (ООН), Всесвітній день кокоса, повідомляє УНИАН.

В Україні - День нотаріату, в США - День каші грітс на сніданок, День коригування календаря, День Перемоги над Японією, День чорничного ескімо на паличці, День десяти криків бізона, в Танзанії - День інженера, у В'єтнамі - День незалежності, на Тибеті - День демократії, в Іспанії - День автономного міста Сеута.

Пам'ятні дати 2 вересня, річниці та події

У цей день в 1794 році почалося будівництво Одеси.

У 1889 році був відкритий морський порт в Маріуполі.

У 1922 році на заводах Генрі Форда з'явилося попередження - будь-якого, від кого буде нести запахом пива, вина або міцніших напоїв, чекає негайне звільнення з роботи.

У 1939 році, на наступний день після початку Другої світової війни, нобелівський лауреат Альберт Ейнштейн на прохання групи європейських емігрантів-фізиків, в числі яких були і Лео Сциллард, і Едвард Теллер, підписав лист на ім'я президента США Франкліна Рузвельта, в якому містилася пропозиція почати роботи зі створення ядерної зброї. У посланні фізиків містилася інформація про те, що на базі спеціальної переробки урану можна отримати нове джерело енергії, яке могло бути використаним для створення виключно потужних бомб нового типу. Автори листа, стривожені наявністю аналогічних проектів, що розроблялися в щойно розв'язала війну нацистської Німеччини, закликали американський уряд використовувати весь науковий і військово-промисловий потенціал США, щоб випередити гітлерівців у створенні нової зброї колосальної руйнівної сили. Лист потрапив до Рузвельта 11 жовтня 1939 року.

Відповіддю стала його відома фраза: "Це вимагає дій!". В результаті був створений "урановий комітет" і виділено 6000 доларів на перші експерименти. Практична реалізація проекту, що отримав кодову назву "Манхеттенський", почалася 6 грудня 1941 року, За день до нападу німецького союзника Японії на Перл-Харбор і вступу США у Другу світову війну.

2 вересня 1945 року Актом капітуляції Японії, який був підписаний на борту американського лінкора "Міссурі", закінчилася Друга світова війна. Вона почалася 1 вересня 1939 року нападом нацистської Німеччини на Польщу. Війна охопила території 40 держав трьох континентів: Європи, Азії, Африки, а також всі чотири океани - Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий. Загальна чисельність людських ресурсів, увергнутих у війну, перевищила 1,7 млрд осіб.

У 1958 році вперше вийшло в ефір телебачення Китаю.

2 вересня 1969 року - один з "Днів народження" Інтернету. У лабораторії Каліфорнійського університету відбулася перша успішна передача даних між сусідніми комп'ютерами.

У 1996 році в цей день в Україні була введена в обіг нова нацвалюта - гривня.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 вересня вшановує пам'ять біблійного пророка Самуїла, або Шмуеля (тобто "почутого Богом"). Він вважався опікуном чоловічої статі. Дочки, дружини, сестри доглядали за своїми чоловіками, дарували подарунки, накривали святковий стіл. Ще в цей день слов'яни просили у пророка Самуїла гарної погоди для осінніх робіт.

Що сьогодні не можна робити

Самойлів день є свого роду чоловічим святом, так що не можна чоловіків змушувати важко працювати.

Прикмети на 2 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

багато горобини - восени будуть часто йти дощі;

високо пливуть хмари - до гарної погоди, низько - до негоди.

Іменини 2 вересня

Іменини у Самуїла, Севіра, Максима, Івана, Олександра, Володимира, Тимофія, Миколи і Віктора.