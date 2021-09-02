Визначено найдорожче місто світу

Китайський Шанхай очолив рейтинг найдорожчих міст світу в 2020 році, випередивши Токіо і змістивши колишнього лідера, Гонконг, на третє місце. Такі дані звіту банківської компанії Julius Baer про світовий добробут, повідомляє Лента.Ру.

Разом з тим за даними Bloomberg ціни в США виявилися найдоступнішими після локдауна і падіння курсу долара.

Серед регіонів світу найдорожчим Julius Baer назвала Азію. Однією з причин успіху східних країн стало швидке відновлення економік після пандемії. Компанія стверджує, що «COVID-19 не перетворився на епідемію» в багатьох азійських державах, на відміну від США і Європи.

Шанхай став найдорожчим містом, оскільки у 2020 році ціни зросли на шість відсотків, а в Гонконгу вони не змінилися. У Шанхаї відбулася «справжня аномалія»: квитки бізнес-класу подорожчали на 82 відсотки, а ціни на номери в готелях - на 15 відсотків.

У звіті проаналізовано індекс споживчих цін на 20 предметів розкоші, популярних серед заможних людей, у 25 містах планети. В останні роки по світу поширюється мода на здоровий спосіб життя, тому автори дослідження 2021 року замінили деякі критерії оцінки. Особистих тренерів, весільні банкети, ботокс і піаніно замінили велосипеди, бігові доріжки, медичне страхування та техніка. Серед найбільш забезпечених міст названі також Монако, Тайбей, Цюріх, Париж, Лондон, Сінгапур і Нью-Йорк.