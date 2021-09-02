Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні і вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім, який нещодавно відкрився у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

Президент вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

«Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність» , - сказав він, звертаючись до української громади.

У середу Президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, має відвідати Сан-Франциско та Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками «технологічних, цифрових компаній».