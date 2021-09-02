Таліби заборонили жінкам займати посади міністрів

Представник бойовиків руху Талібан Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявив, що жінкам не дозволять обіймати посади в новому уряді Афганістану, повідомляє Новое время.

Водночас представник бойовиків зазначив, що жінки все ж будуть «грати певну роль в уряді», передає ВВС. Таліби вирішили, що жінкам дозволять працювати, якщо вони будуть носити хіджаб і дотримуватися законів.

Також повідомляється, що в новому уряді не буде представників попередньої влади та експрезидента Хаміда Карзая, який знаходиться за ґратами. Бойовики Талібану повідомили, що через два дні відновить роботу аеропорт Кабула і всі охочі, включаючи колишніх чиновників, зможуть покинути Афганістан.