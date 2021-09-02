У США викинули 15 млн доз COVID-вакцин

У США аптечні мережі та місцева влада з 1 березня цього року викинули не менше 15,1 млн доз вакцин від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Причинами відмови від використання цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.

За даними телеканалу NBC, у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 млн невикористаних доз, CVS - про 2,3 млн, аптек корпорації Walmart - про 1,6 млн, компанії Rite Aid - про 1,1 млн.

Також вакцини викидали і міністерства охорони здоров'я штатів, але в менших обсягах. NBC зазначає, що дані влади неповні, в них немає інформації про деякі штати та установи.

Автор: Артур Родивилов