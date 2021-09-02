У Копенгагені ексзлочинців позбавили "нічного життя"

У Копенгагені заборонили людям, засудженим раніше за насильство і застосування зброї, з'являтися вночі в чотирьох пішохідних зонах у центрі міста, повідомляє Кореспондент.

Як пише The Local, це пояснюється тим, що міра введена для безпеки громадян. Дворічне обмеження почне діяти 14 вересня.

Зокрема, колишнім засудженим забороняється перебувати на вулицях Готерсгаде, Вестергаде, Вестерброгаде і районі Кодбієн з опівночі до п'ятої ранку. Не можна також відвідувати бари, клуби і інші розважальні заклади.

"Ухвалений закон дозволяє нам обмінюватися з власниками барів інформацією про осіб, яким заборонене нічне життя" , - заявила глава міської поліції Анне Теннес.

За перше порушення заборони людям з кримінальним минулим загрожує штраф у 10 тисяч данських крон. При повторному - арешт на 30 днів.