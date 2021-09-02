США введуть податок на криптовалюту

Уряд США заявило, що найближчим часом оголосить правила оподаткування операцій з криптовалютою. Анонс викликав невдоволення трейдерів, але в довгостроковій перспективі нові норми можуть зміцнити систему торгівлі цифровими грошима, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Bloomberg, жителі США повинні платити прибутковий податок з будь-якого прибутку, але багато криптоінвесторів ігнорують це зобов'язання. Уже кілька років Податкова служба США (IRS) повідомляє американцям про необхідність декларувати прибуток від криптовалютних транзакцій. Але тепер відомство ясно дало зрозуміти, що контроль цього ринку є її пріоритетом і податки стануть обов'язковими. IRS повідомила, що потребують у криптоброкерів розкривати деталі операцій на суму понад 10 тисяч доларів.

Разом з тим трейдерам, які хочуть дотримуватися закону, буває складно відстежити свою заборгованість. Брокери фондових ринків вже зобов'язані відправляти клієнтам податкові форми, але криптобіржі залишаються "поза радарами".

Навіть якщо фірми хочуть допомогти інвесторам платити податки, їм незрозуміло, як діяти відповідно до поточного законодавства. Деякі трейдери використовують спеціальні сервіси, щоб визначити свою заборгованість.

"Більшості [власників цифрових грошей] буде корисна служба відстеження, яка допомагає з податками" , - сказав банкір і криптоінвестор Ендрю Джонсон.

"Я вважаю, що це [нові правила] варто того, щоб не відстежувати вручну всі угоди, які я робив, - адже цей процес може зайняти години або дні" , - додав він.

Криптовалютні біржі та інші учасники ринку незадоволені тим, що Сенат США вводить нові правила без попередньої консультації з ними. Особи, залучені в галузі, не можуть передбачити, якими будуть наслідки нововведення. Правила можуть як залучити більше інвесторів, так і зменшити привабливість криптовалюти, знищивши ореол вседозволеності.

Адвокат фірми Seward and Kissel Бретт Котлер вважає, що біржам і фінтех-компаніям, звичайно, доведеться витратити гроші на оновлення систем звітності, але ці заходи поліпшать обслуговування клієнтів. Крім того, зараз трейдерам важко перетворити свої цифрові активи в законне багатство через те, що операції в криптовалютному всесвіті залишаються прихованими.

"Криптовалюта - це дійсно весела вечірка, але вже пізно, і деякі люди починають дивитися на годинник, думаючи про завтрашній день" , - сказав Майкл Бейлі з консалтингової фірми FBB Capital Partners.

Підзвітність угод може сприяти і міжнародному росту ринку. Цифрові гроші потребують регулювання для більш широкого впровадження в економіку. Влада США розраховує, що податки з криптовалютних угод принесуть федеральному бюджету близько 28 мільярдів доларів. Ця сума вже стала частиною нового пакету уряду на 550 мільярдів доларів, які буде спрямовано на розвиток інфраструктури.