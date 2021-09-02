Курс валют НБУ на 2 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 сентября, повысился на 11 коп до 27.00 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.93 за 1 евро.

Рубль подорожал на 3 коп до 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.19 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 29.43 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.09 за 1 польский злотый.