Звільненим працівникам пропонують платити 18 тис. грн допомоги

Співробітникам збанкрутілих підприємств хочуть виплачувати грошову компенсацію, якщо у тих залишилися борги по зарплаті. З такою ініціативою виступили в Мінекономіки, повідомляє UBR.

Такі працівники зможуть претендувати щонайменше на виплату середньої зарплати за три місяці, яку вони отримували до того моменту, як підприємство порушило справу про своє банкрутство, або як припинило трудовий договір з працівником.

Для гарантій таких виплат держава створить спецфонд. Одним з джерел його формування стане частина сплати з ЄСВ. Другим - надходження від штрафів за порушення законодавства по ст. 265 Трудового кодексу: за виплату зарплат без ЄСВ, "в конвертах", наймання без договору та ін.

У 2019-2020 рр. фактичні надходження за цією статтею склали 57,6 млн грн і 34,1 млн грн відповідно.

Про розміри частини єдиного соцвнеску і про його теоретичне збільшення в документі поки мова не йде.

Як зазначило джерело у Верховній Раді, ініціатива у міністерства хороша, оскільки сьогоднішній механізм компенсацій нерідко затягується.

"У міністерстві просто пропонують удосконалити систему виплат, оскільки сьогоднішня система не працює, коли говорять про розпродаж "з молотка" активів збанкрутілих підприємств. Тим більше, коли мова йде про випадки, коли продавати нічого", - підкреслив він.

Експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко таку позицію поділяє.

"Якщо у роботодавця немає можливості виплатити зарплату - його майно продаватимуть з аукціону. А якщо воно не має цінності і може продаватися роками? Добре, що компенсація людям визначена в грошовому еквіваленті, а не в "проводах і телефонах", - говорить вона.

Сьогодні право на компенсацію мають лише ті працівники, вимоги яких увійшли до реєстру кредиторів, як того вимагає Кодекс по процедурі банкрутства. Чиновники ж пояснюють, що прості працівники виявляються в подібних ситуаціях найменш захищеними.

Документ передбачає і додаткові витрати з держбюджету. Мова тут про розширення штату Держпраці на 250 осіб під нові цілі Кабміну.

На що розраховувати

У документі Мінекономіки говориться про компенсації в разі банкрутства роботодавця тільки за новими боргами, заявленими в господарських процесах з питань банкрутства.

При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати 12 мінімальних зарплат станом на 1 січня відповідного року.

Максимальна сума компенсації не може також перевищувати і розміру трьох середньомісячних зарплат за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство або припинено трудовий договір у разі звільнення працівника.

При розрахунку, звичайно ж, будуть відштовхуватися від "білих" зарплат. Сьогодні "мінімалка", яку багато офіційно отримують, становить 6 тис. грн. Таким чином, якщо в наступному році відносно компанії почнеться процес з питань банкрутства, то розраховувати можна буде максимум на 18 тис. грн.

За даними Мінекономіки, обсяг щорічної потреби в підтримці системи гарантування виплати зарплатної заборгованості підприємств-банкрутів може становити до 50 млн грн.

За даними Мін'юсту загальний обсяг зобов'язань, невиконаних роботодавцями, за якими було розпочато процедуру банкрутства, в 2019-2020 рр. склав 21,4 млн грн і 49,6 млн грн відповідно.

Експерт з трудового права Тетяна Пашкіна припустила, що ці самі 50 млн грн - орієнтовний обсяг всіх нових боргів підприємств перед співробітниками, накопичених якраз після запуску процедури банкрутства.

"Хто буде давати гроші? Припускаю, що знову будуть "трусити" Пенсійний фонд. По-друге, хто буде цими засобами опікуватися? І який буде територіальний розподіл компенсації? Питання і в тому, чи будуть пільги для погашення заборгованості? Чи будуть в першу чергу платити гроші багатодітним матерям?" - задається питанням Пашкіна.

Як можна отримати компенсацію

Для отримання компенсації працівник повинен буде звернутися в Держпраці протягом трьох місяців після включення заявки до реєстру вимог кредиторів до боржника. Порядок компенсації в разі неплатоспроможності роботодавця буде встановлювати Кабмін.

Суму компенсації в межах певних норм виплатить Держпраці. Світлана Кожушко впевнена, що чекати такої компенсації доведеться "невідомо скільки".

Пашкіна ж передбачає, що таких звернень по боргах буде мало. Головна причина - складність законопроекту.

"Без юриста або юридичної освіти розібратися люди просто не зможуть. І навіть не будуть здогадуватися, що у них є хоч якісь можливості "відновити зарплатну справедливість", - вважає експерт.

Інші суми грошових вимог працівника, що перевищують певний максимальний розмір компенсації, будуть задовольняти в порядку черги, передбаченої Кодексом за процедурами банкрутства.

"Добре, що з роботодавця-банкрута намагаються "злупити" хоч якісь гроші. Але якщо він не виплачував зарплату роками, а людині пропонують три місячні зарплати з обмеженням по "мінімалкам"... А інші залишки де шукати? Де їх дістати?" - запитує Пашкіна.

Разом з тим, стверджує експерт, питання таких компенсацій дійсно назріло. Багато людей вже і надії не мають, що їм щось колись компенсують, коли їх підприємства знаходяться на стадії банкрутства або збанкрутували недавно.

Проте, додає вона, такі борги - один з головних чинників впливу на трудову міграцію до сусідів.