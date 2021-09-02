НАН прогнозує поступове зростання епідситуації в Україні

У Національній академії наук України прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня, повідомляє Ділова столиця.

У перший тиждень очікується в середньому до 1742 випадків, на другому тижні — до 2300 випадків.

Наразі темпи поширення захворювання, зазначають в НАН, подібні до аналогічного періоду минулого року — зростання становить приблизно 22% на тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні — на 49%), середня кількість летальних випадків — 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні — на 67%).