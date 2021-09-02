Українська паралімпійка повернула собі золото

Марія Помазан із Запоріжжя виграла змагання зі штовхання ядра на Паралімпіаді в Токіо, повідомляє Кореспондент.

32-річна українка виступає в класі F35 (люди з порушеннями координації, такими як гіпертонус, атаксія і атетоз, люди з церебральним паралічем).

Помазан без шансів переграла своїх суперниць, штовхнувши ядро на 12,24, що більш ніж на три метри краще срібного показника.

Для Марії це четверта нагорода Паралімпіад. У Лондоні вона виграла золото в цій дисципліні і срібло в метанні диска. У Ріо вона стала другою в штовханні ядра.