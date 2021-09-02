Відкриття спецрахунків під податкову амністію обійдеться недешево

З 1 вересня в Україні стартувала кампанія з добровільного декларування "тіньових" грошей. Вона триватиме до вересня 2022 і торкнеться всіх бажаючих "відбілитися" перед державою за частиною легальності походження своїх коштів і майна, повідомляє UBR.

Для цього всі бажаючі декларанти повинні відкрити в банку спеціальний рахунок і покласти на нього гроші, які фінустанова проведе через фінансовий моніторинг і ретельно відстежить їх походження.

Якщо після фінмона з'ясується, що гроші отримані злочинним шляхом, рахунки заблокують. Тут виникає питання, чому, якщо мова йде про амністію капіталу, клієнтам можуть "заморозити" їх кровні. Адже амністія передбачає, що громадян "прощають".

Ідея змінилася

На самому початку ідея дійсно була такою: покажи державі, скільки у тебе грошей, після чого у неї не буде до тебе претензій щодо їх походження, наприклад, при покупці дорогої нерухомості. Але з часом логіка амністії змінилася.

Критики амністії звернули увагу, що нею зможе безперебійно скористатися будь-який відвертий корупціонер. Свої надзвичайні багатства він то покаже, але відповідальності за злочини не понесе. Тому і був передбачений банківський моніторинг.

Після успішного завершення процедури фінмона людина зможе перерахувати ці гроші собі на рахунок, зняти їх, закрити спецрахунок або переоформити його для власних потреб.

Банки схопилися за голову

Процедура амністії передбачає подачу декларацій фізичними особами та сплату одноразового збору в розмірі від 2,5 до 9% з "відбілюваних" сум і цінностей, які раніше не оподатковувалися. Але разом з тим клієнти повинні будуть сплатити ще й комісію банку.

Кампанія на папері стартувала, але у всіх банках, з якими зв'язався UBR.ua, з розміром цієї комісії ще навіть не визначилися. Що відомо точно - задоволення обіцяє бути не з дешевих. Для проведення моніторингу банку треба пристойно розщедритися.

"Це - дуже витратна процедура. Банку потрібна купа людей, які б за реєстрами перевіряли клієнтів, чи є ті "пов'язаними особами", замішані вони в якихось схемах, чи відмивали гроші", - кажуть в одному з банків.

Якщо так, то знову ж таки виникає питання: який сенс людині нести в банк кошти на фінмон і їх декларувати, якщо доведеться платити, скажімо, 10% від самої суми (умовно кажучи, 5% збору і 5% комісії)?

"Все ще сире. І банки не поспішають рекламувати свої послуги по відкриттю таких спецрахунків. Є багато ризиків щодо їх репутації. НБУ визначив процедуру відкриття таких рахунків, але це найпростіше. А далі що робити?" - запитують банкіри.

Фінансисти звертають увагу, що добровільне декларування стосуватиметься VIP-клієнтів. Це - індивідуальне, а не масове обслуговування. І його вартість в кожному окремому випадку буде різною.

"Банки навряд чи отримають дохід з цієї процедури. Це буде для них дуже великими труднощами. Правда, зараз прогнозувати складно, але для банків декларація стане напрямом, завдяки якому вони збережуть важливого клієнта", - розповіли в одному з українських банків.

Тут маються на увазі випадки, коли фінустанови отримають зайвий шанс не тільки співпрацювати, а й показати себе з хорошого боку перед заможними клієнтами. У будь-якому випадку установи зараз зіткнулися з затягуванням роз'яснень з боку чиновників. А це - одна з головних заковик.

"Деклараційна кампанія почалася, але банки для встановлення комісій за відкриття спеціального рахунку повинні ще отримати роз'яснення від Нацбанку і Міністерства фінансів", - уточнює керуючий партнер АО Suprema Lex Віктор Мороз.

Юрист помічає, що оскільки банки не визначилися з розміром комісії, то змушені поки відмовляти клієнтам, що бажають отримати амністію.

Не хочуть зв'язуватися: можуть забрати ліцензію

При запуску кампанії по амністії капіталів банки зазнали додаткового ризику. Перш за все це стосується банків, які обслуговують фізосіб, а не іноземних установ, що працюють переважно з бізнесом, звертає увагу фінансист Василь Невмержицький.

У крайніх випадках, згідно з новими вимогами законодавства, у банків взагалі можуть відібрати ліцензію, хоч ті і будуть абсолютно "здоровими", дотримуючись нормативів. Якби не було зобов'язань щодо перевірок, то і про ризики говорити нічого.

"Банки і так контролюють, перевіряють кожні платежі. А тут вони змушені садити людей, які більше нічим не будуть займатися. Повинні бути серйозні бази і аналітики, щоб банки не звинуватили в тому, що ті щось пропустили", - підкреслив експерт.

Більш того, відповідальність повісили на банки, хоч в країні є безліч правоохоронних органів, які могли б чудово впоратися з поставленим завданням, скаржаться учасники ринку. А передбачити відкриття рахунку можна було б навіть в Держказначействі.