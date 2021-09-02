Німецькі залізничники оголосили страйк

Німецька профспілка машиністів GDL почала в ніч на четвер, 2 вересня, черговий страйк на пасажирських поїздах, який став вже третім з початку серпня. Він стане найдовшим в останній серії страйків і триватиме понад п'ять діб, повідомляє Кореспондент.

Очікується, що страйк має суттєво обмежити пасажирські залізничні перевезення в країні. У сфері вантажних перевезень страйкувати почали в середині дня 1 вересня.

Водночас залізничний концерн Deutsche Bahn вважає, що здатний під час нинішнього призупинення роботи машиністів зберегти близько 25% рейсів дальнього прямування і 40% рейсів приміських поїздів і міських електричок.

На початку червня GDL оголосив про провал переговорів про поліпшення умов праці, що тривали кілька місяців. Deutsche Bahn, який постраждав від кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, і від повені, пропонував GDL підвищення заробітної плати в два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Однак профспілка визнала ці умови недостатніми.

У середу Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції в надії запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразова виплата "корона-премій" в розмірі до 600 євро і зменшення терміну дії тарифного договору з 40 місяців до 36. Однак профспілка станом на ранок четверга відкинула цю пропозицію та оголосила про початок страйку.