Відпочинок в Албанії: правила в'їзду і пляжі в вересні

В кінці туристичного сезону в Албанії почалися жорсткі заходи боротьби з пандемією. У зв'язку з цим в країні змінилися і правила в'їзду для туристів - з 6 вересня всі мандрівники повинні будуть пред'явити сертифікат про повну вакцинацію, негативний тест (ПЛР або антиген) або довідку про одужання від COVID. Також в Албанії вводиться нічна комендантська година, повідомляє РБК-Украина.

Країна у 2020 році входила до п'ятірки найвідкритіших для туризму країн світу на тлі пандемії. Для поїздки в цю країну українцям не потрібно було робити навіть тести на COVID.

У вересні 2021 року нові обмеження виявилися вимушеними – за серпень кількість інфікованих громадян зросла з десятків до понад тисячі нових випадків на день.

Нові правила в Албанії: що потрібно для в'їзду

Вже з 1 вересня починає діяти нічна комендантська година – з 23:00 до 06:00. Для поїздок в цей час необхідно буде отримати дозвіл через портал е-Albania. Не працюватимуть вночі також ресторани і кафе, але на служби доставки їжі обмеження не поширюється.

unsplash.com/albert hyseni

Для всіх подорожувальників старших 6 років, навіть транзитних, з 6 вересня вступають в силу вимоги пред'являти на вибір:

- сертифікат вакцинації;

- негативний результат ПЛР-тесту за 72 години;

- негативний результат тесту на антиген за 48 годин.

Також можна показати довідку про одужання протягом останніх 6 місяців.

Нові правила в'їзду зрівняють Албанію з сусідніми Чорногорією і Хорватією, де діють аналогічні умови для туристів.

Найвдаліші пляжі для відпочинку у вересні

Температура повітря вдень зазвичай тримається на позначці 28-30 градусів, а вода в морі дуже комфортна – 24-25 градусів.

Найвдаліші пляжі країни для відпочинку у вересні, за версією сайту beach-weather.com: Джалі поруч з Хімарою, пляж Джипе (Гіпе) в гирлі каньйону, Дрімадес (Дермі), Ксаміль і пляж Манго в Саранді. Всі вони відрізняються також чарівливими краєвидами навколо і бірюзовим морем з білосніжним піском.

Автор: Ольга Маджумдар