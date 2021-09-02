Мем "Догі" проданий за мільйони доларів

Мем «Догі», що породив улюблену криптовалюту Ілона Маска, проданий за мільйони доларів, і тепер у кожного є можливість володіти його частиною, повідомляє "Лента.ру".

Колектив PleasrDAO, який купив невзаємозамінний токен (одиниця криптовалюти, що торгується) мема «Догі», почав продавати його часткове володіння. NFT представлений мільярдами токенов.

На сайті Fractional.art і на децентралізованій біржі Miso інвестори можуть купити стільки токенов, скільки можуть собі дозволити. Кількість токенов у володінні інвестора визначає його частку володіння в NFT мема «Догі», хоча PleasrDAO планує зберегти за собою контрольний пакет акцій.

Тримачі токенов також зможуть брати участь в прийнятті майбутніх рішень, що стосуються NFT. Наприклад, вони зможуть голосувати перед тим, як NFT буде проданий, написав у своєму блозі Джеміс Джонсон (Jamis Johnson), головний співробітник PleasrDAO.

"[Це] дуже схоже на те, як якщо б Лувр вирішив розділити Мона Лізу на частини і роздати її частини для загального користування. Однак, на відміну від Лувра, колективне володіння творами мистецтва дійсно можливо тільки з використанням криптомистецтва", - написав Джонсон.

PleasrDAO не перша компанія, яка «дробить» NFT, і ця тенденція, ймовірно, збережеться. Ринок невзаємозамінних токенов недавно різко виріс - тільки в цьому місяці на OpenSea, найбільшому в світі ринку невзаємозамінних токенов, зробили транзакцій на більш ніж два мільярди доларів, при цьому деякі окремі предмети колекціонування NFT були продані за мільйони доларів.

Багато експертів вважають невзаємозамінні токени ризикованими і радять інвестувати в них не більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Легендарний мем «Догі» 2010 року, який зображає собаку Сіба-іну на ім'я Кабос і надихнув на створення криптовалюти dogecoin, був проданий в червні 2021 роки за чотири мільйони доларів в якості NFT, або невзаємозамінного токена. Мем «Догі» створив величезну онлайн-спільноту, і dogecoin (криптовалюта, названа на честь інтернет-мема «Догі») тепер є провідною криптовалютою за ринковою вартістю.