Росіяни розробили ще одну COVID-вакцину

У Росії тестують нову вакцину від COVID-19, яку розробляє Федеральне медико-біологічне агентство (ФМБА).

Зазначено, що поки не виявлено будь-яких побічних ефектів, а при успішному результаті випробувань препарат буде зареєстрований в майбутньому році, повідомляє російське агентство Інтерфакс.

"Реєстрація вакцини очікується в ﻿ майбутньому році" , - відзначили фахівці ФМБА, які працюють на стенді агентства на Східному економічному форумі (СЕФ)

За їхніми словами, "зараз в клінічних дослідженнях бере участь 200 добровольців у віці від 18 до 60 років. Поки ніяких "побічок" не виявлено" , - запевнили експерти.

Вакцину розробляє Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут вакцин і сироваток, підпорядкований ФМБА.