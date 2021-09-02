Найпопулярніші франшизи 2021 року

Пандемія показала, що найбільш стійкою до криз формою бізнесу є франшиза. У той час, як поодинокі підприємці закривалися, продавці деяких франшиз, навпаки, відкрили сотні нових точок і збирали тисячні черги на "покупку" своїх брендів, повідомляє UBR.

Саме франчайзери допомогли своїм партнерам не "загнутися".

Однією з таких франшиз, говорить виконавчий директор компанії "Франч" Роман Кирилович, стала "Галя балувана" - магазин домашніх напівфабрикатів за склом (на очах у клієнтів). З липня 2020 по липень 2021 р.р. вони продали більше 300 франшиз.

У цьому ж сегменті успіху досяг і "М'ясо маркет", продавши за минулий рік близько 100 франшиз.

"З тенденцій- це звичайно розвиток всього, що пов'язано з торгівлею. Дорогущі ресторани по $200 тис. тепер мало кому цікаві. Люди хочуть відкривати маленькі точки", - зауважив Кирилович.

"Арома Кава" також утримує одну з лідируючих позицій: близько 90 нових точок в Україні. Ресторани "Львівські круасани", Суші WOK, ресторани сім'ї Діми Борисова і "Перша пекарня твого міста" відкрили більше 25 франшиз за минулий рік, що дозволяє їм також утримувати лідируючі позиції.

Але найгучнішим анонсом на ринку франчайзингу України за всю його історію стала "Розетка".

"Її унікальність в тому, що це-величезний впізнаваний бренд, який став продавати свою франшизу тільки на 16 році існування, коли вже увійшов в топ-3 брендів України. Зараз по ним ми маємо більше 2 тис. осіб черги - це ті, хто залишив свої заявки", - розповів директор "Франч".

Сумарна сума інвестицій по "Розетка" може скласти 150 млрд грн при одиночних інвестиціях від 650 тис. грн. При тому, що ніякої реклами бренд не робив, заявки надходять "органічно", уточнює Кирилович.

Однак відкрити одночасно всі 2 тис. нових точок для бренду - неможливо фізично. Тим більше, у "Розетки" є і свої вимоги.

"Чекати рішення доведеться по кілька місяців. При цьому вам можуть і відмовити: можете не підійти ви або локація: у "Розетки" свої критерії. Не кожному вони готові довірити свій бренд. Важливу роль відіграє і джерело походження капіталу: якщо гроші свої, а не кредитні, шанси збільшуються", - ділиться Кирилович.

У той же час, інтерес до даної франшизи викликав і її термін окупності: в середньому він становить 1,5 року, що є оптимальним варіантом для українських покупців франшиз, для яких цей бізнес часто стає першим і основним.